» انفجار ثان يستهدف حاجزا للشرطة غرب غزة

28 أغسطس 2019 - 12:00 ص

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، وقوع إصابات جراء انفجار ثان استهدف حاجزا للشرطة غرب مدينة غزة.



وقالت الداخلية في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "انفجار آخر استهدف حاجزا للشرطة على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة".

ولفتت أن الانفجار خلف عددا من الإصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار بمنطقة تل الهوا غرب مدينة غزة.