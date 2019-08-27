الاحتلال ينفي علاقته بمقتل فلسطينيين اثنين في غزة

27 أغسطس 2019 - 11:50 م

نفى الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، علاقته بمقتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة.



وقال الجيش، في بيان: "لم تتم مهاجمة أية أهداف في قطاع غزة. وردت تقارير تفيد بعلاقتنا بذلك، لكننا ننفي"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عبر بيان في وقت سابق الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث بجراح خطيرة؛ جراء "الاستهداف الإسرائيلي لغرب غزة"، من دون تحديد طبيعة ذلك الاستهداف.

بينما قالت وزارة الداخلية بغزة، في بيان، إنه "وقع انفجار قرب مفترق الدحدوح في مدينة غزة، والأجهزة المختصة تقوم بالمتابعة".

وأفاد مراسل الأناضول، نقلًا عن شهود عيان، بأن انفجارًا وقع في منطقة تل الهواء غربي مدينة غزة.