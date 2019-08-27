هندوراس تفتتح "ممثلية دبلوماسية" في القدس الأحد

27 أغسطس 2019 - 11:10 م

أعلنت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو، الثلاثاء، أن هندوراس ستفتتح ممثلية دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، الأحد المقبل.



وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف"، قالت سارة نتنياهو، إن "هذه الخطوة هي على الطريق نحو نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس".



وأضافت نتنياهو: "عندما زرت غواتيمالا، تحدثت مع باتريشيا موراليس وزوجها، وطلبت منهما نقل سفارة بلديهما إلى القدس".



وتابعت: "تمت دعوتي لزيارة رسمية الى غواتيمالا مع وفد دبلوماسي من وزارة الخارجية من قبل زوجة رئيس غواتيمالا باتريشيا دي مورلاس".



وقالت: "كجزء من الزيارة، دعيت لتناول طعام الغداء مع رئيس غواتيمالا وزوجته، وخلال تناول وجبة العشاء، طلبت من الرئيس المساعدة في نقل سفارة هندوراس إلى القدس، وقد قام بذلك فعلا".



بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تصريحات سارة نتنياهو.



وقالت في بيان اطلعت الأناضول عليه: "هندوراس ستفتتح ممثلية تجارية لديها وضعية دبلوماسية في القدس الأسبوع المقبل، وذلك في اتجاه التحرك المستقبلي لسفارة هندوراس في القدس".



ونقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا العام الماضي، سفارتيهما رسميا من مدينة تل أبيب إلى القدس، بينما تعتزم دول هندوراس ورومانيا والتشيك تنفيذ قرار نقل سفاراتها إلى المدينة، لكن لم تحدد موعدا بعد.

