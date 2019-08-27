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ترامب يفجر مفاجأة مدوية عن "الفيدرالي الأمريكي"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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ترامب يفجر مفاجأة صادمة عن «صفقة القرن»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) يعمل لصالح القطاع الصناعي في البلدان الأخرى.
وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر، أن الفيدرالي يحب أن يرى شركات التصنيع الأمريكية وهي تكافح لتصريف منتجاتها لصالح أجزاء خرى من العالم، لم يحددها.
وانكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة، خلال أغسطس/ آب الجاري، للمرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول 2009، بسبب تراجع الطلبيات الجديدة.
وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة " أي. اتش . إس ماركت" العالمية للأبحاث، مؤخرا، تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بالولايات المتحدة إلى 49.1 نقطة في أغسطس/آب الجاري، من 50.4 نقطة في يوليو/تموز الماضي.
وهبط المؤشر دون عتبة الـ 50 نقطة، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2009.
ويعتبر مستوى 50 نقطة، الحد الفاصل بين الانكماش والنمو.
وعادة ما ينتقد ترامب الفيدرالي، بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة، ويعتبر تصرفاته تضع اقتصاد بلاده في وضع غير موات مع المنافسين.
ومؤخرا، طالب ترامب الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية على الأقل، "خلال فترة زمنية قصيرة".
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، إلى نطاق 2- 2.25 بالمئة، مقارنة مع 2.25 و 2.50 بالمئة.
وتباطأ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.1 بالمئة في الربع الثاني 2019، مقابل 3.1 بالمئة في الربع السابق له، حسب بيانات رسمية. -

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