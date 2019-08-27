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واشنطن تخطط للانفتاح على مباحثات مباشرة مع الحوثيين

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الحوثيون يحذرون أمريكا من شن هجمات جديدة
الحوثيون يحذرون أمريكا من شن هجمات جديدة

المصريون ووكالات

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ذكرت قناة الحرة الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخطط للانفتاح على مباحثات مباشرة مع الحوثيين، بهدف التوصل لوقف إطلاق نار في اليمن.
ونقل الموقع الإلكتروني للقناة عن مصادر مطلعة في واشنطن، دون الكشف عنها، أن المعلومات تشير إلى أن المباحثات، في حال عقدت، ستكون في سلطنة عمان، وبالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، في محاولة على ما يبدو لحل الأزمة اليمينة.
وفي حال عقدت هذه المباحثات، ستكون أول محادثات مباشرة بين واشنطن والحوثيين، حسب المصدر نفسه.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران الماضي. -

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