» بعد التسريب.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال

محمد فضل- متابعات
هددّت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بالاعتزال مثلما فعلت الفنانة اللبنانية إليسا، قبل أيام، معربة عن غضبها بسبب ما وصفتها بالشائعات التي تطالها من حين إلى آخر، والتي كان آخرها شائعة زواجها سرًا من الملياردير الكويتي فواز مبارك عبدالعزيز الحساوي.
ويأتي ذلك، بعدما تداول نشطاء وثيقة مُسرّبة عبارة عن توكيل من الملياردير للإعلامية الكويتية للتصرف في كافة ممتلكاته الخاصة.
وظهرت حليمة بولند، برفقة سيد نواف، أحد مشاهير "اليوتيوب"، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، قالت فيه: "أتخذ قرار مثل إليسا واعتزل، والله مسكينة"، ورد عليها "نواف" بالقول:"الصمت في زمن الثرثرة".
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#حليمة_بولند ... @mgic_burgar ماجيك برجر?? العارضية الحرفية موجودين علي طلبات وكاريدج وتقدر تطلب من الرابط الموجود بحسابهم علي بايو ...???????? @mgic_burgar @mgic_burgar @mgic_burgar @mgic_burgar " " " #بيفور_الكويت#بيفور_اند_افتر #الكويت#بيفور_اند_افتر#بيفور#بيفور_الكويت#بيفور#بيفور_الكويت#بيفور_اليمن#بيفور_السعوديه#الكويت#السعوديه#قطر#الخليج_السعوديه_الامارات#البحرين#عمان#اليمن#الاردن#مشاهير#مشاهير_العرب#احلام_الشامسي#احلام#بيفور_غير_شكل
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