بطن عارية وصدر مكشوف.. حلا شيحة تصدم الجمهور بصور جريئة

27 أغسطس 2019 - 07:20 م

صدمت الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة جمهورها، بعدما خضعت لجلسة تصوير جريئة جدا ولا تتناسب مع ارتدائها النقاب سابقا، حيث أظهرت الصور بطنها عارية وجزء كبير من صدرها وساقيها، كما اتخذت أوضاعا مثيرة للتصوير لم تلجا إليها سابقا ولا حتى في مرحلة ما قبل اعتزال الفن.

حلا بدأت الأسبوع العاصف بصور عائلية تؤكد لم شملها مع أطفالها الأربعة، وبدت مبهرة ببنطال جينز مقطع، بينما ظهرت ابنتيها بنفس البنطال وإطلالات رياضية محتشمة، وحرصت حلا على تفعيل خاصية منع التعليقات عبر حسابها بموقع إنستجرام رغم أن الصور ليست مثيرة للجدل، ولكن تبين لاحقا أنها تتحسب من ردود الفعل على جلسة التصوير المثيرة.

حلا خضعت لجلسة تصوير بعدسة المصورة بيلو حسين تكشف عن يومها بالكامل وارتدت بيجاما تكشف عن صدرها وساقيها والتقطت الصور وهي راقدة على السرير داخل غرفة النوم، ثم خضعت لجلسة تصوير تظهر أناقتها في الظهيرة وثالثة لملابس السهرة، وكانت المفاجأة أن أغلب الصور مثيرة بشكل غير منتظر من فنانة وعدت جمهورها بالتزام الحشمة ومراعاة تاريخها القديم كمنقبة.

































