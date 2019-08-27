البرلمان يطالب المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات الصرف

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طالب النائب محمد سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نائب دائرة كوم امبو بمحافظة أسوان، الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، وكذلك المحافظات، بحصر كافة مشروعات الصرف الصحي المتوقفة والمتعثرة على مستوى الجمهورية، ووضع خطة زمنية لتنفيذها وإدراجها في خطة السنة المالية الجارية للانتهاء منها.

ودعا "سليم" كافة مؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى للمساهمة مع الدولة فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى المتوقفة والمتعثرة بسبب عدم توفر الإعتمادات المالية اللازمة.

وأشار نائب كوم امبو بأسوان، إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة فى القرى بالصعيد والوجه البحرى بسبب الصرف الصحى، مطالبا بالعمل على تعظيم موارد المحافظات وتقنين الأنشطة التى تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمى للدولة، حتى يتم إدخال موارد مالية لاستغلالها فى تنفيذ مثل تلك المشروعات.

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