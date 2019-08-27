ينطوي الاستثمار في السلع على الاستثمار في المواد الخام التي يمكن تصنيفها إلى سلع صلبة يتم استخراجها، مثل النفط والغاز، أو السلع اللينة التي يتم تنميتها، مثل المحاصيل والماشية. هناك عدة طرق مختلفة للاستثمار في السلع.

الاستثمار في الأصل الفعلي

تتمثل الطريقة المباشرة أكثر للاستثمار في السلع في شراء السلعة الفعلية نفسها. من الواضح أن هذه الطريقة لا تعمل إلا مع بعض السلع الأساسية، مثل المعادن الثمينة، ومع ذلك لا تزال وسيلة للحصول على التعرض في هذه الأسواق.

إذا كنت ترغب في الاستثمار في الذهب، على سبيل المثال، يمكنك شراء سبائك الذهب. السبائك هي كمية من الذهب المكرر تلتزم بالشروط القياسية للتصنيع ووضع العلامات وحفظ السجلات.

ومع ذلك، هناك العديد من المشكلات مع هذا النوع من الاستثمار. لديك مشكلة فورية تتمثل في الاضطرار إلى تخزين الأصل. هذا النوع من الاستثمار هو أيضًا أقل سيولة نسبيًا من الأنواع الأخرى، لذلك يعد التبادل أكثر تكلفة. وبالمثل، نظرًا لأن السبائك الذهبية غير قابلة للقسمة، تقل سيولتها.

الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة

بدلاً من ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين يستثمرون في السلع يفعلون ذلك من خلال الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصةETF وهذه الصناديق يتم تداولها في بورصة الأسهم. يمكن أن تتألف الصناديق من العديد من فئات الأصول المختلفة من الأسهم أو السلع أو السندات. تهدف بعض صناديق الاستثمار المتداولة إلى تتبع سعر السلعة الأساسية نفسها، مثل صناديق ETF الفعلية للذهب. بدلاً من ذلك، يحاول البعض تعقب سلعة ما من خلال تضمين الصناديق التي قد تمتلك أسهمًا في الشركات التي تستخرج هذه السلعة أو تقوم بتعدينها. من المعروف أن النوع الأخير من صناديق الاستثمار المتداولة له سعر متباين أكثر من سعر السلعة الأساسية.

تداول النفط الخام بشكل يومي بطريقة مختلفة

يرتفع سعر النفط الخام وينخفض ??استجابة لمجموعة متنوعة من العوامل: العرض والطلب، والاضطرابات السياسية، والاتجاهات الموسمية. عندما تتحرك أسعار النفط، غالبًا ما تتحرك الأسواق الأخرى معها، بما في ذلك المعادن الثمينة والأسهم. وهذا يجعل النفط انعكاسا جزئيا للاقتصاد الكلي. في سنوات الانتخابات، على سبيل المثال، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة في كثير من الأحيان إلى إثارة المتاعب للمرشحين الذين يسعون لإعادة الإنتخاب.

غالبًا ما يتحرك النفط الخام والمعادن النفيسة والأسهم معًا

لعقود من الزمن، كان المتداولين في العقود الآجلة يعرفون عن ظاهرة لا يعرفها الكثير من الغرباء. غالبًا ما يكون سعر وتقلب النفط الخام بمثابة نذير بحركة السعر في الذهب (والفضة). وأسباب ذلك عديدة.

أولاً، يتم تداول كل من النفط والذهب بالدولار الأمريكي، لذلك إذا ارتفع الدولار، فإن كلا من هذه السلع المقومة بالدولار سينخفض ??في السعر. إذا انخفض الدولار، فغالبًا ما تشاهد طفرات في الشراء حيث يسعى تجار النفط إلى شراء أكبر ما يمكن قبل أن تفقد أموالهم قيمة أكبر.

ثانياً، يعتبر الذهب تحوطاً من التضخم. ارتفاع أسعار النفط والتضخم يسيران جنبا إلى جنب. لذلك عندما ترتفع أسعار النفط، يميل التضخم إلى اتباعه. وبعد ذلك، عندما يشتري المستثمرون الذهب في "رحلة إلى الأمان"، ترتفع أسعار الذهب أيضًا.

وما الذي يحدث غالبًا عند ارتفاع أسعار النفط والغاز وارتفاع التضخم؟ تعرب البورصة عن رأيها الجماعي حول ما تعتبره تغيرات في قوة الاقتصاد. خاصة في الأيام التي يتم فيها الإعلان عن رقم اقتصادي مثل جدول الرواتب غير الزراعية أو سعر فائدة الاحتياطي الفدرالي.

إن كان بإمكانك فقط تداول النفط الخام إلى جانب الذهب ومؤشرات الأسهم والأحداث الاقتصادية مثل إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي، كل ذلك من حساب واحد. في الواقع، يمكنك التداول في جميع هذه الأسواق، عن طريق صفقات شراء في بعض المراكز وصفقات شراء في أسواق أخرى، لمدة بضعة ساعات أو بضعة أيام. يمكنك التداول بقيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في نفس الوقت.