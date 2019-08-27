ظهور موقع إباحي في مؤتمر رسمي لرئيس جامعة الأزهر

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رئيس جامعة الأزهر

محمد المحرصاوي

احمد زارع

موقع اباحى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من مؤتمر رسمي عقدته جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بمناسبة العام الدراسي الجديد، وقد ظهرت في شاشة العرض "بوك مارك" لموقع إباحي شهير.

من جانبه علق الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، قائلا إنه فوجيء بانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث إنها بفعل فاعل، مشيرا إلى أن الشعار لم يكن موجود خلال المؤتمر الذي تم عقده بالفعل داخل كلية التربية بجامعة الأزهر، بحضور نخبة من العلماء.

وأضاف زارع في تصريحات صحفية، أن الأمر إلكتروني واضح “حسب تصريحه”، وأن الجامعة ستنظر في الأمر على الفور لاستبيان وقوعه في الساعات القليلة القادمة، لإصدار بيان حول الأمر، مشيراً إلى أن الحدث كان منعقدا داخل جامعة الأزهر لاستقبال أسئلة الطلاب الجدد.

وأكمل زارع أن أعداء مصر يريدون الهدم والتفريق، ويتضح من المؤامرات التي تحاك بشكل دائم من قبل جماعات متطرفة، تريد الوقيعة وإحداث الفتنة، وهو الامر الذي يقف أمامه الأزهر الشريف بشكل دائم.


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