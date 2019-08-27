لحظة حرق منزل مرشحة سابقة للانتخابات الرئاسية التونسية

قالت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية بتونس، ليلى الهمامي، إن منزلها تعرض للحرق، مهددة بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إلى حين الكشف عن ملابسات الحادث.

ونشرت الهمامي مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوثق الحادثة، مشيرة إلى أنها فقدت أثاثها بالكامل ومستندات ووثائق هامة.

وأعلنت المرشحة السابقة في تدوينة عبر صفحتها على "فيس بوك"، أنها ستدخل في إضراب قاس عن الطعام إلى حين التعرف على الجاني.

ولم تستبعد أن تكون هذه الحادثة على علاقة بالانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد التي رفض ترشيحها إليها.

وأضافت: "لم ينصفني القضاء الذي يرى جيدا تجاوزات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حقي شكلا وأصلا.. ستكون هي المسؤولة عما يجري من أحداث وسألتحق بمن مات قبلي فداء لهذه البلاد".

وكانت أن المحكمة الإدارية رفضت الطعن على رفض ترشيحها، الذي تقدمت به ليلى الهمامي، من حيث الأصل، وذلك بعد سقوط اسمها من القائمة الأولية للمترشحين، وبالتالي لن تخوض سباق الانتخابات.

وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في تونس يوم 17 نوفمبر المقبل، لكن بعد وفاة الرئيس الباجي قايد

السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجراءها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.



شاهد..





