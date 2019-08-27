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فتاتان سعوديتان تسرقان سيارة من شاب بحيلة ماكرة

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محمد فضل- متابعات

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سرقة

سيارة

فتاة

سعودية

تلقى مركز شرطة أبوعريش بالسعودية، بلاغاً عن واقعة غريبة حيث تعرض شاب من سكان محافظة العارضة بجازان إلى حادث سرقة سيارة.

وبعدما طلب فتاتان من الشاب “توصيلة” إلى منزلهن ليُفاجأ بعدها بأنهن كُن يخططان لسرقة سيارته، ويواصل المركز تحرياته لكشف ملابسات الواقعة.

وقالت صحيفة المرصد السعودية، إن الفتاتان استخدمتا خدعة ليتمكنا من ارتكاب جريمتهما بسهولة حيث طلبا من الشاب خلال رحلة التوصيل – وبالتحديد في المدخل الشمالي للمحافظة – الذهاب لشراء بعض الحاجيات لهما من أحد المحال وما أن نزل الشاب تاركاً السيارة في وضع التشغيل وعاد دون أن يجدها في مكانها.

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