«سما المصري» تنشر صورة صادمة لـ «ريهام سعيد»

27 أغسطس 2019 - 04:33 م

ردت الراقصة "سما المصري"، بطريقتها على سخرية الإعلامية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد.

ونشرت المصري عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورة قديمة لمقدمة برنامج "صبايا الخير" وقتما كانت بدينة، وعلقت عليها بالقول: "ريهام سعيد لما كان وزنها 300 كيلو ولما كانت عبء علي الدوله....???????? ".

كانت المصري شنت هجومًا شرسًا، على حلقة ريهام سعيد التي أثارت جدلًا كبيرًا"، وتحدثت فيها عن السمنة والأشخاص أصحاب الأجسام البدينة.

وقالت سما المصري، في رسالتها لريهام سعيد: "أنتي كنتي تخينة جدًا هل كنتي ميتة وهل كان جسمك مليء بالسموم، نسيتي ريحة جسمك وعرقك وانتي عارفة وأنا عارفة كدة كويس اتلمي أحسن ما أفضحك أكتر من كده بعد ما عملتي تكميم ونحت".

وتابعت: "السمنة ممكن تكون بسبب مرض أو تبطيل رياضة، وتساءلت مين اللي طلعك على الشاشة مرة تانية بعد كم المشاكل والقضايا".

كانت ريهام سعيد قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها "صبايا"، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".



