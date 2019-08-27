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الإعلامية ريهام سعيد و الإعلامية رضوى الشربينى

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رد نارى من ريهام سعيد على حملة رضوى الشربينى

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الإعلامية ريهام سعيد و الإعلامية رضوى الشربينى
الإعلامية ريهام سعيد و الإعلامية رضوى الشربينى

إيمان هاني

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ريهام سعيد

السمنة

رضوي الشربيني

ردت الإعلامية ريهام سعيد، على التصريحات التي أطلقتها زميلتها الإعلامية رضوى الشربينى، بشأن حملة الأخيرة للقضاء على السمنة التى دشنتها مؤخرا خلال إحدى حلقاتها ببرنامج "هى وبس".

وقالت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "طب ما تقولوا كده من الأول".
 وكانت الإعلامية رضوى الشربينى أوضحت أنها ستطلق مبادرة لمرضى السمنة، موضحة أن البرنامج يتبنى 30 سيدة لمُساعدتهن في اكتساب رشاقتهن من جديد.

وخاطبت الإعلامية رضوى الشربينى السيدات المصريات في حملته قائلة لهن: "عاوزاكم تخسوا.. إنتي حلوة لكن لما تخسي هتبقى حلوة أكتر"، لافتة إلى إطلاق مبادرات أخرى، منها العناية بالبشرة والشعر.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد تعرضت للهجوم الشديد بعد حديثها عن مرضى السمنة بشكل سيئ ما جعل المجلس القومى للمرأة يقدم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام الذي حقق بدوره في هذه الواقعة، وتم إيقاف برنامج صبايا الخير الذي تقدمه على شاشة الحياة.

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