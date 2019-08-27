محامية "الفيشاوى" تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة هروب طليقته

خرجت سناء لحظي، محامية الفنان أحمد الفيشاوي، عن صمتها، وتحدثت لأول مرة عن قضيته ضد زوجته هند الحناوي وابنتهما لينا، مؤكدة أنه لم يتنصل من دفع مصاريف دراسة ابنته الدراسية بإنجلترا.

وأكدت أن "الحناوي" كذبت على الفيشاوي في موضوع دراسة ابنته في إنجلترا بسبب ما تتعرض له من مضايقات في مصر بعد أزمة نسبها له، ولكنها كانت تتهرب من قضية ضبط في الطريق العام مع شاب في حالة سكر لاذ بالفرار، وقضية أخري بأنها متزوجة من أجنبي وهو ما يسقط عنها حكم الحضانة.

وعن الحكم النافذ ضد الفيشاوي، لفتت إلى ان من حصل عليه هو جدة لينا وليست والدتها وهي متواجدة في الخارج ولم تعد منذ أن سافرت بصحبة ابنتها وحفيدتها، نافية أن يكون هناك أي حكم بحبس الفيشاوي.

وأكدت لحظي على أن الفيشاوي سيقوم بسداد قيمة النفقات كلها ولكنه سيحتفظ بحقه القانوني في الرد.