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الحكومة تكشف حقيقة منح الأحد إجازة بدلاً من السبت

الحياة السياسية

الوزراء
الوزراء

متابعات- الدويني فولي

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أكد الجهاز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما يتردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

حيث أكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلاً من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.

وتابع: يوم الأحد المقبل هو يوم عمل طبيعي يؤدي فيه جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير.
ويناشد مجلس الوزراء المصري جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.


 

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