بعد وصف معارضيه بالملحدين.. "ملهم الحوثيين" في قبضة الأمن

27 أغسطس 2019 - 01:39 م

استطاعت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليمنية، القبض على القيادي الحوثي يحيى بن حسين الديلمي.

وقد تمكنت القوات اليمنية من الإيقاع بالديلمي في إحدى النقاط الأمنية المؤدية إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وكان الديلمي عائدا من خارج اليمن بوثائق سفر مزورة، ويخضع للتحقيق من قبل جهات أمنية، حيث تتعمد عشرات من القيادات الحوثية التنقل داخل اليمن بوثائق مزورة.

ويواجه الديلمي اتهامات بإثارة النعرات الطائفية والتحريض على قتل الشعب اليمني في المساجد وتجنيد الأطفال والإساءة للدولة والتشجيع على الفتنة، فضلًا عن دوره في التخابر لصالح إيران والعمل مع التنظيمات والجماعات الإرهابية ومشاركته في اقتحام صنعاء.

كما كان له دور في الانقلاب على الشرعية في اليمن بتقاريرها الإعلامية أثناء حرب دماج وعمران عام 2014 وما صدر منه من فتاوى وخطب تصنف كل معارضي ميليشيات الحوثي بـ "الملحدين".