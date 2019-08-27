حقيقة القبض على "حسن حمدي" وترحيله لسجن طرة

27 أغسطس 2019 - 01:09 م

كشف تيمور حسن حمدي، نجل رئيس النادي الأهلي الأسبق، حقيقة القبض على والده ونقله لسجن طرة.





ونشر نجل حسن حمدي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قال فيه :"أصدقائي الأعزاء.. أود أن أشكر كل من اتصل بي وبالوالد (كابتن حسن حمدي) للاطمئنان عليه في خلال اليومين السابقين بسبب ما نٌشر من أخبار غير صحيحة وكاذبة تحت عنوان (القبض على حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق فجر أول أمس ونقله الى سجن طرة).





وتابع: "الكابتن حسن حمدي ووالدتي وعائلتي وعائلة أختي جميعنا في مارينا الساحل الشمالي نقضى إجازة الصيف حتى نهاية أغسطس إن شاء الله".





وأضاف: "جدير بالذكر أن مؤسسة الأهرام قامت بتكريم والدي على ما قام به من إنجازات غير مسبوقة طوال فترة عمله بالمؤسسة".





واستطرد:"وبعد إلحاح شديد جدًا من الأصدقاء والأقارب طٌلب منى التنويه بعدم صحة هذا الخبر على صفحتي الخاصة".



