"المعلمين" عن تعدى الشرطة على معلمة الإسماعيلية: الإخوان السبب

27 أغسطس 2019 - 12:56 م

رد محمد عبد الله، أمين عام نقابة المعلمين، على اتهام مدرسة بالإسماعيلية بعض رجال الشرطة بسرقة موبايل ودخولها في صدمة عصبية.



وأضاف "عبد الله" خلال مداخلة هاتفية برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن كتائب الإخوان ومروجي الشائعات أساءوا للداخلية ووزارة التربية والتعليم، وروجوا الشائعات بالاعتداء على المعلمة.



وتابع: "المعلمة دخلت في صدمة نفسية نتيجة اتهامها بسرقة هاتف محمول، وضابط الشرطة لم يدخل اللجنة ولم يعتد عليها وهو على علم بالقوانين والأحداث كانت خارج اللجنة".



وأردف: "في الأغلب الطالبة كانت لديها رغبة في الغش والمدرسة منعتها وبالتالي اتهمتها بالسرقة، والطالبة حررت محضرًا في القسم بأن المعلمة هي من سرقت الهاتف ودخلت المعلمة في صدمة، وجارٍ التحقيق في الواقعة والمعلمة متواجدة في مستشفى بمحافظة بورسعيد لتلقي العلاج".

