» بـ"البكيني".. سما المصري لمتابعيها: "هعلمكوا العوم بنفسي"

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سما المصري
سما المصري

متابعات-علا خطاب

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من جديد، أثارت الفنانة الاستعراضية، سما المصري، جدلاً واسعًا، بعد إعلانها اعتزام فتح أكاديمية لتعليم السباحة وذلك عبر منشور على حسابها على إنستجرام.

وخلال الفيديو قدمت سما المصري مجموعة من المبادئ والتعاليم الأساسية للسباحة، خاصة السباحة على الظهر، كونها أحد الألوان المهمة  لمرضى الديسك.

واصطحبت سما المصري طفلًا معها خلال الفيديو لاستكمال شرحها عن السباحة.

وقالت الممثلة المصرية في تعليق ساخر منها: “أن مش هطلع النهارده من المياه بالمايوه عشان انتم بتضايقوا”.

وقدمت سما لجمهورها مجموعة من أشكال السباحة المختلفة بصحبة الطفل “علي”.

وعلقت سما المصري على أحد الفيديوهات قائلة “قريبا أكاديمية “السما” للسباحة عشان اللي عايز يشترك وأنا اللي هعلمكوا العوم بنفسي.. مين هيجي يتعلم العوم عندي؟؟..مووواه”.



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