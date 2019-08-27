» حامل أثقال يسحب قارب طوله 200 طن بإصبع

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تمكن رافع الأثقال الجورجي جيورجي رستوماشفيلي بسحب مركب بحري يبلغ وزنه 200 طن بإصبعه".

وأكدت لجنة تحكيم اتحاد السجلات الجورجية أنه رقمًا قياسيًا لأثقل وزن، بحسب ما نقلته صحيفة "رويترز" .

 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=x1uiOq1HdKo

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