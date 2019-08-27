والد ضحية بالوعة "الهرم" يكشف مفاجأة صادمة عن فريق الإنقاذ

27 أغسطس 2019 - 11:54 ص

روي هاني رواش، والد الطفل ياسين، ضحية السقوط في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بالهرم، تفاصيل الواقعة قائلا: "إن غطاء البالوعة مسروق منذ ثلاثة أو أربعة أشهر، وموضوع عليها قطعة من الخشب "الأبلكاش".



وأضاف "رواش"، في مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن عمقها حوالي 13 مترًا، وتأتي سيارات الصرف للتفريغ فيه، وبالتالي لا يضعون عليه غطاء، معقبًا: "مفيش غطاء أصلا".



وأوضح أن ابنه الآخر كان سيسقط في البالوعة في وقت سابق، مشيرًا إلى أنه بعد سقوط نجله نزل بعض الأشخاص للبحث عنه، ولم يجدوه، مشيرًا إلى أنهم وجدوه في المحطة الرئيسية للصرف، على بعد 150 مترًا. وأشار إلى أن فريق الاستغاثة الذي جاء لهم كان عبارة عن شخصين فقط، "وكانوا خايفين ينزلوا في البير".



وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة استدعاء مسئولين بالحي وبشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمناقشتهم في التحقيقات التي تجريها النيابة في وفاة طفل بعد سقوطه في بالوعة صرف صحي بمنطقة الطالبية.



وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن الطفل سقط داخل البالوعة والتي تركت مفتوحة بدون غطاء أثناء لهوه بالشارع.





