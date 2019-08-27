نتنياهو لـ نصرالله: "اهدأ.. فأنت لا تعرف إسرائيل"

27 أغسطس 2019 - 11:31 ص

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، مؤكدًا أن إسرائيل تملك من القدرة ما تدافع به عن نفسها.

وكتب نتنياهو على حسابه في تويتر: "سمعت تصريحات نصرالله.. أنصح نصرالله بأن يهدأ.. إنه يعلم جيدًا أن دولة إسرائيل تعرف الدفاع عن نفسها جيدًا وأنها ترد على أعدائها".

وأضاف نتنياهو في تهديده لنصر الله: "أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا وأقول ذلك أيضًا لقاسم سليماني: احذروا بكلامكم واحذروا أكثر بأفعالكم".