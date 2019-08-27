  • الثلاثاء 27 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:04 م
بحث متقدم
الطفل الضحية

والد ضحية بالوعة "الهرم" يكشف مفاجأة صادمة عن فريق الإنقاذ

نتنياهو

نتنياهو لـ نصرالله: "اهدأ.. فأنت لا تعرف إسرائيل"

الملك سلمان وولي عهده

أمر ملكي للملك سلمان بخصوص المرأة السعودية

فتاة

فتاة تثير الجدل و تنصح السعوديات بالزواج من كويتيين

فتاة العياط

والد فتاة العياط يحرج "أديب" بطلب جريء

حميدتي وحمدوك

واشنطن: عقوبات السودان تتوقف على حميدتي وحمدوك

السعودية

السعودية تكشف الأسماء الممنوع تسجيلها فى المملكة

بن سلمان والمراة السعودية

بعد قرار "بن سلمان" .. سعوديات في مقدمة أبرز 10 اختراقات للمرأة

باسم يوسف يتهم المصريين بالعنصرية

باسم يوسف: هذا الشخص ينتحل صفتي وبيعاكس البنات

حرائق الأمازون

الأرصاد تكشف مدى تأثر مصر بحريق غابات الأمازون

فتاة تثير الجدل و تنصح السعوديات بالزواج من كويتيين

الصفحة الأخيرة

فتاة
فتاة

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

يارا نعوم تثير الجدل من الساحل الشمالي

#

فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة من غرفة نومها

#

هجوم أزهرى - سلفى ضد «إبراهيم عيسى» بعد تطاوله على «البخارى»

#

بالصور.. حلا شيحة تثير الجدل من جديد

زواج

مقطع فيديو

السعوديات

الكويتيتن

أثارت مقطع فيديو، لفتاة، وجهت من خلاله نصيحة للفتيات السعوديات بالزواج من الكويتيين، جدلاً واسعًا وموجة من الغضب بين السعوديين.

وذكرت السيدة أبرز صفات الشاب الكويتي قائلة: ”الشاب الكويتي ما يتلفت كثير، ويحب دائما استعراض السيارات مهما كان طيب أو متعلم، في النهاية يموتوا في الاستعراض ” .

وأضافت:  "لديه عدة نظارات، فمع كل تيشرت يلبسه نظارة مختلفة، كما أن طريقتهم في الاستعراض هي وسيلة لصيد البنات " .

واختتمت حديثها بالإشادة بزوجها الكويتي وأهله، مؤكدة أنهم لا يسمحون لأحد بالتدخل في شئونهم الداخلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تصادم بين طائرتين بمطار جدة
» وفاة أشهر وأثرى رجل أعمال إماراتي
» مروع.. مظلّيٌ يُصارع الموت بين السماء والأرض
» غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة "مثيرة"
» ما هي الطائرات التي تستخدمها إيران في الحرب
» بسبب "ابنه".. رواد مواقع التواصل يهاجمون "السعدنى"
» أسباب غريبة وراء استيقاظك فجأة من النوم.. أخطرها رقم 6
» صور تكشف خضوع حلا شيحة لعملية تجميل
» بـ"إطلالة مثيرة" ابنة فنان شهير تشعل مواقع التواصل
» المغرب يحطم الرقم القياسى فى هذا الأمر
» شريف مدكور يروي قصة مشاهير يسجدون بعورة مكشوفة ثم يتحرشون بالنساء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية