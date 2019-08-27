» بسبب "ابنه".. رواد مواقع التواصل يهاجمون "السعدنى"

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أحمد السعدني
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متابعات-علا خطاب

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لم تمر فترة طويلة على وفاة طليقة الفنان أحمد السعدني، ووالدة ابنه، ألا وهو يشارك متابعيه بصور من احتفاله بعيد ميلاد ابنه الصغير ياسين، ما دفع بعض رواد مواقع التواصل إلى انتقاده.

ونشر أحمد السعدني صورة له مع ابنه ياسين خلال قضاء عطلتهم الصيفية على مركب وعلق عليها قائلاً: "غدًا سيصبح عندك 8 سنوات يا قرد، وأنت سألتني أني أجيبلك هدية هذا البوست، وهو هديتي لا تعتقد أنني سأدفع أي شيء آخر".

ولاقت الصورة ردودًا واسعة من متابعيه عبر "إنستجرام" وجاءت بين "كل عام وياسين بخير وربنا يخلهولك" و"ربنا يباركلك فيه" و"مش المفروض دي فترة حداد على أمه".

يذكر أن الفنان أحمد السعدني قدم بطولة مسلسل زي الشمس برمضان الماضي بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر وريهام عبد الغفور دينا الشربيني.


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