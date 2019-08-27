  • الثلاثاء 27 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:52 ص
بحث متقدم
طليقة الفيشاوي

وشمت "آية قرانية".. طليقة الفيشاوي تثير الجدل

القرني

عائض القرنى يزف بشرى من "الملك سلمان"

الدكتور أحمد العزبي صاحب مجموعة صيدليات العزبي

صاحب صيدليات العزبي عن قرار شطبها: الإخوان السبب

الدولار

الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم

فريق الأهلي

الأهلي ينهي تعاقده مع مهاجم أفريقي ممتاز

فتاة العياط

أغرب ما قالته فتاة العياط لمحاميتها بعد إخلاء سبيلها

محمد رمضان

فنانة شهيرة تحرج محمد رمضان: مبسمعش الحاجات دي

محمود الخطيب

مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد بعد سفرية "توفيق" الغامضة

محمود الخطيب

الأهلي يهدد نجمه: هتشوف أيام قاسية في الفريق

إبراهيم سعيد

نجم الأهلي المثير للجدل يكشف كواليس إنتقاله للزمالك

صاحب صيدليات العزبي عن قرار شطبها: الإخوان السبب

آخر الأخبار

الدكتور أحمد العزبي صاحب مجموعة صيدليات العزبي
الدكتور أحمد العزبي صاحب مجموعة صيدليات العزبي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"العزبي" على قرار الشطب من الصيادلة

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. لهذا السبب

#

تامر أمين بعد اتهامه بتكفير الأقباط: الإخوان السبب

#

قرار غير متوقع من القضاء السوداني للبشير

رد الدكتور أحمد العزبي، صاحب مجموعة صيدليات العزبي، على القرار الذي اتخذته وزارة الصحة بشأن شطب الصيدلية من سجلات الوزارة، قائلاً: "قرار صادر من جهة غير مسئولة عن قطاع الصيدليات، وفي حكم المنعدم".

وأضاف "العزبي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن وزارة الصحة ليست صاحبة هذا القرار، مؤكدًا أن مجموعة صيدليات العزبي لن يتم غلقها.

وأوضح "العزبي"، أن المشكلة بدأت حينما سيطر تنظيم الإخوان خلال فترة حكمهم على نقابة الصيادلة، مشيرًا إلى أن التشكيل النقابي الذي تبعهم استمر على نفس المنوال وهم سبب كل المشاكل.

 شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بـ"إطلالة مثيرة" ابنة فنان شهير تشعل مواقع التواصل
» المغرب يحطم الرقم القياسى فى هذا الأمر
» شريف مدكور يروي قصة مشاهير يسجدون بعورة مكشوفة ثم يتحرشون بالنساء
» أول تدوينة لأحمد السعدني منذ وفاة طليقته .. ماذا قال؟
» فنانة شهيرة تروي تفاصيل صادمة عن مقتل زوجها الفنان
» قريبا .. إنتاج كائن نصفه إنسان ونصفه فأر وسط اعتراضات علمية
» قصة الفنانة التي كادت تموت بسبب "كذبة" تفوهت بها
» وفاة لاعبة الأهلي السابقة في حادث مروع
» تحذير هام من الصحة بشأن هذا الأمر الخطير
» "البحوث الفلكية": السبت المقبل أول السنة الهجرية الجديدة
» فوز غير مطمئن للنصر السعودي على السد القطري آسيويا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية