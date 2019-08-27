صاحب صيدليات العزبي عن قرار شطبها: الإخوان السبب

27 أغسطس 2019 - 08:54 ص

رد الدكتور أحمد العزبي، صاحب مجموعة صيدليات العزبي، على القرار الذي اتخذته وزارة الصحة بشأن شطب الصيدلية من سجلات الوزارة، قائلاً: "قرار صادر من جهة غير مسئولة عن قطاع الصيدليات، وفي حكم المنعدم".



وأضاف "العزبي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن وزارة الصحة ليست صاحبة هذا القرار، مؤكدًا أن مجموعة صيدليات العزبي لن يتم غلقها.



وأوضح "العزبي"، أن المشكلة بدأت حينما سيطر تنظيم الإخوان خلال فترة حكمهم على نقابة الصيادلة، مشيرًا إلى أن التشكيل النقابي الذي تبعهم استمر على نفس المنوال وهم سبب كل المشاكل.



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