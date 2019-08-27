» شريف مدكور يروي قصة مشاهير يسجدون بعورة مكشوفة ثم يتحرشون بالنساء

27 أغسطس 2019 - 08:31 ص

دافع الإعلامي شريف مدكور عن الفنان محمد رمضان بعد ظهوره في حفله بالساحل الشمالي مرتديا ملابس شفافة فضلا عن سجوده بها.



وقال "مدكور في فيديو عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "واضح إن رمضان كان بيسجد في الكواليس، من حقه يا جماعة يسجد، لاعيبة الكرة بيسجدوا بالشورت، ورجليهم وركبهم باينة، يعني العورة مكشوفة، وبتسموهم منتخب الساجدين، وفي الآخر منهم ناس ببتحرشوا".

وأضاف: " رقص رمضان وملابسه تعجب الكثيرين من الناس ممن يطلق عليهم الإيه كلاس والبي كلاس، والحفل كان يضم أعدادًا كبيرة جدًا من الجمهور، أكبر من جمهور حفل جنيفر لوبيز الأخير، وأكبر من جمهور ناس تانية كبار، والناس كانت فرحانة جدًا".

وتابع : "أنا متابع رمضان على إنستجرام، وهو عنده على صفحته عدد رهيب من المعجبين، مش معقولة كل الناس دي وحشة، وبعدين في 2 إنترفيو عملهم رمضان، الأول مع الأستاذة نجوى إبراهيم، والتاني مع الأستاذ عمرو أديب، اتفرجوا على الاتنين، في ناس هتعترض إنتوا أحرار، بس اللقاءين بيثبتوا أن رمضان عنده قدر كبير من الثقافة، بيعرف يتكلم، وهو راجل ذكي".

واستدرك: "رمضان راجل عامل شغله بزنيس، لأنه بقى براند، بيكسب عشرات الملايين، لو هو غيّر الطريقة بتاعته دي مش هيكسب، أنتوا إزاي تقنعوني أنه يقول لأ، ده يبقى عبيط، وهو مش عبيط، هو عامل سكة ولاين لنفسه، هتعجب ناس وهيتفرجوا، هما أحرار، مش هتعجب ناس تانية، هما أحرار برضه، مش ضروري وجع الدماغ ده".

وضرب مدكور مثالًا بالمطرب الشعبي أحمد عدوية، وقال: "كلنا بنحب أحمد عدوية دلوقتي، مع أن في بداياته كان بيغني أغنيات اتسببت في الهجوم عليه، أنا مش عارف إحنا بنعمل كدة ليه، رمضان راجل ناجح".

وقال مدكور: "إنتوا إزاي عايزين رمضان يسمع كلام 5% من المجتمع، اللي هما النخبة، ويسيب الـ95% من اللي بيحبوه، واللي كسبوه كل العربيات والقصور اللي عنده، ربنا يزيده، هيسمع كلام الـ5% اللي عايزينه يطلع يغني ببدلة وباللغة العربية الفصحى، أكيد لأ".