  • الثلاثاء 27 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:54 ص
بحث متقدم
يارون لندن

إعلامي إسرائيلي شهير يصف العرب بوصف قبيح

طليقة الفيشاوي

وشمت "آية قرانية".. طليقة الفيشاوي تثير الجدل

القرني

عائض القرنى يزف بشرى من "الملك سلمان"

الدكتور أحمد العزبي صاحب مجموعة صيدليات العزبي

صاحب صيدليات العزبي عن قرار شطبها: الإخوان السبب

الدولار

الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم

فريق الأهلي

الأهلي ينهي تعاقده مع مهاجم أفريقي ممتاز

فتاة العياط

أغرب ما قالته فتاة العياط لمحاميتها بعد إخلاء سبيلها

محمد رمضان

فنانة شهيرة تحرج محمد رمضان: مبسمعش الحاجات دي

محمود الخطيب

مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد بعد سفرية "توفيق" الغامضة

محمود الخطيب

الأهلي يهدد نجمه: هتشوف أيام قاسية في الفريق

الأهلي ينهي تعاقده مع مهاجم أفريقي ممتاز

الرياضة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مفاجأة مدوية حول تعاقد الأهلي مع موليكا

#

رسميًا.. الصفاقسي التونسي يضم عمرو جمال

#

حسام حسن على أعتاب الأهلي

#

الأهلي يرد رسميا على "قنبلة" مرتضى منصور

الاهلى

أزارو

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - عن إنهاء النادي الأهلي مفاوضاته مع مهاجم أفريقي متميز.

وقال "زكي" في برنامجه: "الأهلي خلص مع المهاجم الأفريقي كل حاجة .. وكل الاتفاقات خلصت لكن فيه حاجة موقفة إعلان التعاقد".

وأضاف: "الأهلي سمح لأزارو بالسفر لبلده المغرب .. وأزارو هيرجع خلال ساعات والمفروض يقول إنه لقى عرض للانتقال من الأهلي .. لو أزارو جاب عرض ومشي وقتها الأهلي هيعلن تعاقده فورًا مع المهاجم الأفريقي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بـ"إطلالة مثيرة" ابنة فنان شهير تشعل مواقع التواصل
» المغرب يحطم الرقم القياسى فى هذا الأمر
» شريف مدكور يروي قصة مشاهير يسجدون بعورة مكشوفة ثم يتحرشون بالنساء
» أول تدوينة لأحمد السعدني منذ وفاة طليقته .. ماذا قال؟
» فنانة شهيرة تروي تفاصيل صادمة عن مقتل زوجها الفنان
» قريبا .. إنتاج كائن نصفه إنسان ونصفه فأر وسط اعتراضات علمية
» قصة الفنانة التي كادت تموت بسبب "كذبة" تفوهت بها
» وفاة لاعبة الأهلي السابقة في حادث مروع
» تحذير هام من الصحة بشأن هذا الأمر الخطير
» "البحوث الفلكية": السبت المقبل أول السنة الهجرية الجديدة
» فوز غير مطمئن للنصر السعودي على السد القطري آسيويا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية