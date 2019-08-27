فنانة شهيرة تحرج محمد رمضان: مبسمعش الحاجات دي

27 أغسطس 2019 - 06:37 ص

عبرت فنانة شهيرة عن عدم رضاها عن نوعية الأغنيات التي يقدمها الفنان محمد رمضان ، وذلك في أعقاب حفله الأخير الذي اثار الجدل.



وقالت الفنانة شيرين في تصريحات صحفية: " "ما سمعتش لمحمد رمضان أي أغانٍ قدمها، وما بسمعش الحاجات دي خالص" حسب مصراوي.

وتابعت: "لما بيكون فيه مسلسل لمحمد رمضان بشوفه، ولما بيكون له فيلم في السينما بروح أشوفه".



وتشارك شيرين في مسرحية جديدة تهاجم فيها نوعية أغاني "المهرجانات" وتدافع عما أسمته "الفن الراقي".