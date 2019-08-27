» "البحوث الفلكية": السبت المقبل أول السنة الهجرية الجديدة

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أعلن معهد البحوث الفلكية، أن يوم السبت المقبل، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441.
وهنأ المعهد الشعوب العربية بهذه المناسبة.

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