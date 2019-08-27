  • الثلاثاء 27 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:39 ص
بحث متقدم
حرائق الأمازون

خبير بيئي يكشف معلومات صادمة عن حرائق الأمازون

فتاة العياط

محامية فتاة العياط تكشف تفاصيل القضية بعد إخلاء سبيلها

السيارات

شعبة السيارات تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

تامر أمين

هذا ما قاله تامر أمين في أول ظهور بعد قرار منعه

حرائق الغابات

الأمم المتحدة تحذّر من حالة طوارئ مناخية "دراماتيكية"

أرشيفية

هذه مكاسب مصر من مشاركة «السيسي» في قمة الـ«الكبار»

أرشيفية

كسرت أنفه.. كويتي يستنجد بالشرطة من زوجته المصرية

الدكتور العزبي

بعد قرار شطبه من «الصيادلة».. «العزبي» يفجر مفاجأة

أرشيفية

قتل أمين شرطة بطريقة بشعة أثناء خروجه من المسجد

السيسي

«السيسي»: هناك ظاهرة خطيرة تهدد العالم

بالفيديو..

خبير بيئي يكشف معلومات صادمة عن حرائق الأمازون

آخر الأخبار

حرائق الأمازون
حرائق الأمازون

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"ترامب" يكشف موعد الإعلان عن صفقة القرن

#

شاهد.. الطائرات الحربية تطفئ حرائق الأمازون

#

نجل الملكة إليزابيث يكشف مفاجأة مدوية عن الملياردير المنتحر

#

زيدان يكشف مفاجأة عن "ميسي اليابان" و"خاميس"

كشف الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، عن أسباب حرائق غابات الأمازون في البرازيل، قائلًا إن 25 موقع نبات على مستوى العالم حدثت به حرائق كبيرة خلال هذا العام.
وأوضح "علام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن الغابات الاستوائية في البرازيل هي الأكثر كثافة على مستوى العالم، لافتًا إلى أنها رئة العالم؛ لأنها تنتج 20% من أكسجين العالم، بالإضافة إلى أنها أكبر ماص لغازات الكربون المسببة للاحتباس الحراري.
وأضاف أنها تمتص كمية كبيرة جدًا من أكاسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري، بالإضافة أنها تنتج كمية كبيرة من الأكسجين، مؤكدًا أنها تشكل توازن رئيسي في تغير المناخ على مستوى الكرة الأرضية، لافتًا إلى أنها أكبر مخزن للتنوع البيولوجي على مستوى العالم، متابعًا: "كنز التنوع البيولوجي في العالم يحترق بسبب استهتار حكومة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "البحوث الفلكية": السبت المقبل أول السنة الهجرية الجديدة
» فوز غير مطمئن للنصر السعودي على السد القطري آسيويا
» ماكرون يرد على سخرية رئيس البرازيل من زوجته
» نتنياهو: إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بكل السبل
» دراسة تكشف معلومة مثيرة عن الشعور السريع بالتعب
» اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم
» روسيا تحذّر من نزاع عسكري واسع في الشرق الأوسط
» فرح أحمد تُحقق ذهبية الجمباز
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا
» تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف
» الحريري يحذر من تصعيد خطير مع إسرائيل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية