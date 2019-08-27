محامية فتاة العياط تكشف تفاصيل القضية بعد إخلاء سبيلها

قالت دينا المقدم، محامية فتاة العياط، إن قرار المحكمة بالإفراج عن أميرة أسعدها كثيرا، وجعلها تتيقن من نزاهة وإنسانية القضاء المصري.



وأشارت "المقدم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنها لمحت الحالة الإنسانية في قاضي الجلسة اليوم، مضيفة أن أميرة كانت في حالة هيسترية اليوم، حيث أصبحت في حالة من عدم استيعاب الموقف.

