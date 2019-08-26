هذا ما قاله "أديب" عن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع بفرنسا، مؤكدًا أنها مشاركة هامة وليست شكلية.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن الرئيس السيسي عقد لقاءات هامة على هامش القمة، مستدلا بإشادة الرئيس الأمريكي بالعلاقات بين مصر وأمريكا خلال القمة الثنائية صباح اليوم مع الرئيس السيسي، معقبًا: "فيه كيميا بين أمريكا ومصر".
 وأشار عمرو أديب، إلى أن اللقاءات الثنائية تحرك المياه الراكدة بين الدول، منوهًا بأن العلاقات بين قيادتي مصر وأمريكا كانت تتم مرة واحدة في العام، ولكن الوضع الآن اختلف.


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