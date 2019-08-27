  • الثلاثاء 27 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:39 ص
بحث متقدم
حرائق الأمازون

خبير بيئي يكشف معلومات صادمة عن حرائق الأمازون

فتاة العياط

محامية فتاة العياط تكشف تفاصيل القضية بعد إخلاء سبيلها

السيارات

شعبة السيارات تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

تامر أمين

هذا ما قاله تامر أمين في أول ظهور بعد قرار منعه

حرائق الغابات

الأمم المتحدة تحذّر من حالة طوارئ مناخية "دراماتيكية"

أرشيفية

هذه مكاسب مصر من مشاركة «السيسي» في قمة الـ«الكبار»

أرشيفية

كسرت أنفه.. كويتي يستنجد بالشرطة من زوجته المصرية

الدكتور العزبي

بعد قرار شطبه من «الصيادلة».. «العزبي» يفجر مفاجأة

أرشيفية

قتل أمين شرطة بطريقة بشعة أثناء خروجه من المسجد

السيسي

«السيسي»: هناك ظاهرة خطيرة تهدد العالم

مقتل زعيم الجالية الرواندية في موزمبيق برصاص مجهولين

عرب وعالم

بالفيديو.. طالب سعودي يطلق الرصاص على مدرسة
بالفيديو.. طالب سعودي يطلق الرصاص على مدرسة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة تتجه لإصدار قرار خطير بشأن التحالف فى اليمن

#

مقتل أكثر من 50 شخصًا في هجمات مسلحة بإثيوبيا

#

كبار العلماء: تقرير كالامار عن خاشقجي "تلفيقات إعلامية"

#

«داعشية» تكشف أسرارًا لأول مرة عن البغدادى

قُتل زعيم الجالية الرواندية في موزمبيق، لويس بازيغا، الاثنين، برصاص مسلحين مجهولين، نصبوا له كمينًا قرب العاصمة مابوتو، وفق إعلام محلي.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن بازيغا -وهو رجل أعمال ويقال إنه كان مقربًا من الحكومة الرواندية- كان يقود سيارته عندما نصب له 3 مسلحين في سيارتين كمينًا في حي ماتولا، على بعد 16.6 كيلومترًا من مابوتو.
من جانبه، أكد السفير الرواندي لدى موزمبيق، كلود نيكوبيسانزوي، مقتل بازيغا، وفقًا لموقع "نيو تايمز" الإخباري الرواندي.
وقال السفير في تصريحات للصحيفة، ووكالة أنباء محلية أخرى: "الأمر صحيح، لويس بازيغا قُتل بالرصاص من قِبل 3 أشخاص بينما كان يقود سيارته من منزله إلى ورشة لتصليح سيارته".
وأضاف: "لا أحد يعرف من هؤلاء الأشخاص؛ ولكن التحقيقات التي تقوم بها الشرطة لا تزال جارية"، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وفي عام 2016، أخبر بازيغا وسائل إعلام محلية، أن مجموعة من مواطنيه حاولوا قتله.
وأضاف: "لقد دبر أبناء بلدي مؤامرة ضدي. أخبرني أحد ضباط الشرطة أن أبناء بلدي دفعوا له لقتلي"، حسب موقع "كلوب أو موزمبيق الإخباري".
وفي عام 2012، عثر على رئيس بنك التنمية الرواندي، تيوغين توراتسينز، ميتًا في نهر بالقرب من مابوتو، بعد أيام من اختفائه، وفقًا لصحيفة "نيو تايمز". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "البحوث الفلكية": السبت المقبل أول السنة الهجرية الجديدة
» فوز غير مطمئن للنصر السعودي على السد القطري آسيويا
» ماكرون يرد على سخرية رئيس البرازيل من زوجته
» نتنياهو: إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بكل السبل
» دراسة تكشف معلومة مثيرة عن الشعور السريع بالتعب
» اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم
» روسيا تحذّر من نزاع عسكري واسع في الشرق الأوسط
» فرح أحمد تُحقق ذهبية الجمباز
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا
» تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف
» الحريري يحذر من تصعيد خطير مع إسرائيل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية