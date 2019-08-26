لبنان.. قنابل إسرائيلية مضيئة تشعل حريقًا في مزارع شبعا

26 أغسطس 2019 - 11:40 م

تسببت قنابل مضيئة ألقاها الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية، الإثنين، في اشتعال حريق داخل مزارع شبعا جنوبي لبنان.



وذكرت الوكالة اللبنانية للأنباء أن "القنابل المضيئة، التي ألقاها العدو الإسرائيلي من موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة، أدت إلى وقوع حريق في منطقة الشحل المحررة غربي شبعا، وعمل الدفاع المدني بشكل سريع على إطفاء الحريق".

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أكثر حول سبب القاء اسرائيل القنابل المضيئة، كما لم يصدر عن السلطات الاسرائيلية تعليق فوري على الأمر.

وأفاد مراسل الأناضول بأن عناصر الدفاع المدني اللبناني تمكنت من إطفاء الحريق في المنطقة الخاضعة لسيطرة لبنان على جانب "الخط الأزرق"، لكنه ما يزال مشتعلًا(حتى ساعات مساء الاثنين) في المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل، على الجانب الآخر من الخط، الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000.

وأضاف أن قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية (يونيفيل) تسير دوريات على الشريط الأزرق، بالتزامن مع اشتعال الحرائق.

واستهدفت ثلاثة انفجارات، فجر الإثنين، مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في البقاع شرقي لبنان.

وسقطت، فجر السبت، طائرة استطلاع مسيرة وانفجرت أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله" (حليف إيران).