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إيران ترفض مقترحات "ماكرون" حول برنامجها الصاروخي

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مانويل ماكرون
مانويل ماكرون

المصريون ووكالات

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رفضت إيران اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن المحادثات حول برنامجها الصاروخي.
وأوضحت قناة "Press TV" الرسمية والناطقة باللغة الإنكليزية، الإثنين، أن الحكومة الإيرانية رفضت اقتراح ماكرون بشأن المحادثات حول البرنامج الصاروخي.
وقدم ماكرون، الجمعة، مقترحات لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي زار باريس، للتخفيف من التوتر الحاصل بين طهران وواشنطن.
وانسحبت واشنطن، في مايو/ أيار 2018، من الاتفاق النووي. معتبرة أنه غير كاف لكبح طموح إيران، وفرضت عليها عقوبات جديدة مشددة.
وهو ما دفع طهران، بعد مرور عام على الخطوة الأمريكية، إلى بدء خفض التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي يفرض قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية عنها. -

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