هذا ما قاله تامر أمين في أول ظهور بعد قرار منعه

26 أغسطس 2019 - 10:10 م

علق الإعلامي تامر أمين على قرار منعه من الظهور الإعلامي، قائلًا: «الحمد لله 3 مرات، ومليون شكرًا لكل اللي قلق عليا، واللي خاف عليا، ومليون شكرًا لكل اللي فرح فيا، ربنا يديم المحبة والمعروف».



وتابع تامر أمين، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «الـ24 ساعة اللي فاتوا كانوا نقطة فارقة في مشواري المهني، خاصة بعد إصدار نقابة الإعلاميين قرارًا بمنع الظهور لحين توفيق أوضاعه في النقابة».

