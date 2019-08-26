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هذا ما قاله تامر أمين في أول ظهور بعد قرار منعه

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تامر أمين
تامر أمين

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي تامر أمين على قرار منعه من الظهور الإعلامي، قائلًا: «الحمد لله 3 مرات، ومليون شكرًا لكل اللي قلق عليا، واللي خاف عليا، ومليون شكرًا لكل اللي فرح فيا، ربنا يديم المحبة والمعروف».
وتابع تامر أمين، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «الـ24 ساعة اللي فاتوا كانوا نقطة فارقة في مشواري المهني، خاصة بعد إصدار نقابة الإعلاميين قرارًا بمنع الظهور لحين توفيق أوضاعه في النقابة».
ووجه تامر أمين الشكر لنقابة الإعلاميين على سرعة التصرف واتخاذ الإجراءات، متابعًا: «قرار منعي من الظهور صدر بالأمس، واليوم صباحًا استوفيت كل الأوراق اللازمة لاستخراج تصريح مزاولة المهنة، لكي يكون ظهوري على الشاشة قانونيا ومهنيا، سددت الرسوم وعملت فيش، وكل حاجة».




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