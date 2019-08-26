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المغرب تهدم نصبا تذكاريا لـ"الهولوكوست" قرب مراكش

عرب وعالم

الشرطة المغربية
الشرطة المغربية

المصريون ووكالات

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هدمت السلطات المغربية، مساء الإثنين، نصبًا تذكاريًا لـ"الهولوكوست" شرعت منظمة ألمانية في إقامته قرب مدينة مراكش وسط المملكة.
وقامت منظمة "بيكسل هيلبر" الألمانية (غير حكومية) ببث مباشر عبر صفحتها في "فيسبوك"، وقالت إن السلطات المغربية تهدم ما تم بناءه من "أهوال المحرقة" (الهولوكست).
ونقلت تقارير إعلامية مغربية، مؤخرًا، عن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن تلك المنظمة تعتزم بناء نصب تذكاري ومعارض لـ"الهولوكوست"، على بعد حوالي 26 كم جنوب شرق مراكش، ليكون الأول من نوعه في شمال إفريقيا.
وهو ما نفته وزارة الداخلية المغربية بقولها، في بيان الإثنين، إن "الأنباء المتداولة بخصوص إقامة نصب تذكاري، على شكل لوحات فنية (...) لا أساس لها من الصحة".
وشددت على أن "المصالح المختصة لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع".
و"الهولوكوست" هو مصطلح استُخدم لوصف حملات حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها لتصفية يهود في أوروبا عرقيًا، إبان الحرب العالمية الثانية (1939– 1945)، حسب إسرائيل، التي حصلت لاحقا على تعويضات ضخمة من دول أوروبية على خلفية ذلك.
وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية عاصمة عربية علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية، عن إحراز تقدم في تطبيع العلاقات مع دول عربية، خاصة في الخليج. -

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