اليونان.. مصرع 6 مهاجرين وجرح 10 في حادث سير

26 أغسطس 2019 - 10:50 م

لقي 6 مهاجرين مصرعهم وجرح 10 آخرون، الإثنين، في حادث سير وقع في سيارة تقل مهاجرين غير نظاميين شمال شرقي اليونان.



وأوضحت وكالة "أثينا ـ مقدونيا" اليونانية الرسمية، أن الحادث وقع في سيارة تقل 18 مهاجرا غير نظامي أثناء مطاردتهم من قبل الشرطة في مدينة " اليكساندروأوبولي" اليونانية.

وأضافت أن الحادث أسفر عن مصرع 6 مهاجرين وجرح 10 آخرين بينهم 7 في حالة خطرة.