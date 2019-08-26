  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:51 م
بحث متقدم
السيارات

شعبة السيارات تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

تامر أمين

هذا ما قاله تامر أمين في أول ظهور بعد قرار منعه

حرائق الغابات

الأمم المتحدة تحذّر من حالة طوارئ مناخية "دراماتيكية"

أرشيفية

هذه مكاسب مصر من مشاركة «السيسي» في قمة الـ«الكبار»

أرشيفية

كسرت أنفه.. كويتي يستنجد بالشرطة من زوجته المصرية

الدكتور العزبي

بعد قرار شطبه من «الصيادلة».. «العزبي» يفجر مفاجأة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

قتل أمين شرطة بطريقة بشعة أثناء خروجه من المسجد

السيسي

«السيسي»: هناك ظاهرة خطيرة تهدد العالم

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم

مجموعة السبع تشدد على وجوب عدم امتلاك إيران السلاح النووي

عرب وعالم

مجموعة السبع
مجموعة السبع

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل.. أهم ما تناولته القمة «المصرية - الفرنسية»

#

فرنسا.. قمة مجموعة الدول السبع تنطلق بمأدبة عشاء

#

فرنسا: هدفنا منع إيران من امتلاك السلاح النووي

#

لافروف يؤكد على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

شدد زعماء قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، على وجوب عدم امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة إحلال الاستقرار في المنطقة عبر السلام.
جاء ذلك في البيان الختامي للنسخة 45 من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي جرت في مدينة بياريتز الفرنسية، خلال الفترة بين 24 و26 أغسطس/آب الجاري.
وأكد الزعماء على ضرورة تجنّب العنف، ودعم الجهود الرامية لإحلال وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.
وطالب البيان الختامي للقمة، بعقد مؤتمر دولي مُعد بشكل جيد، يحضره جميع الأطراف الليبية المتأثرة من الصراع الدائر في البلاد.
كما أعلن الزعماء دعمهم لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الرامية لحل الأزمة الليبية.
كما أشار البيان الختامي إلى عزم ألمانيا وفرنسا، تنظيم قمة خلال الأسابيع القادمة، لبحث السبل الكفيلة بحل الأزمة الأوكرانية.
وشدد زعماء قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، على ضرورة تغيير نظام عمل منظمة التجارة العالمية، بهدف إزالة وحل الخلافات في أقصر وقت ممكن.
وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا واليابان وألمانيا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ماكرون يرد على سخرية رئيس البرازيل من زوجته
» نتنياهو: إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بكل السبل
» دراسة تكشف معلومة مثيرة عن الشعور السريع بالتعب
» روسيا تحذّر من نزاع عسكري واسع في الشرق الأوسط
» فرح أحمد تُحقق ذهبية الجمباز
» تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف
» الحريري يحذر من تصعيد خطير مع إسرائيل
» اعتماد وديتي المنتخب الأوليمبي أمام السعودية
» رئيس دولة يسخر من زوجة «ماكرون».. والأخير يرد
» من 5 أفراد.. إصابة أسرة بتسمم غذائى فى بنى سويف
» قوات الاحتلال تواصل البحث عن منفذي عملية "دوليف"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية