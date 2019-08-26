» الحريري يحذر من تصعيد خطير مع إسرائيل

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن المصلحة تقتضي تفادي الانزلاق نحو تصعيد خطير، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف تجاه الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وسقطت طائرتان مسيرتان أمس الأحد في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أثار تحذيرًا من ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران للجنود الإسرائيليين على الحدود بانتظار الرد.

وقال الحريري خلال اجتماع مع ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن "إن الحكومة اللبنانية ترى أنه من المصلحة تفادي أي انزلاق للوضع نحو تصعيد خطير، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا وللقرار 1701".

وأبلغ الحريري الحاضرين أن لبنان سيتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص ما حصل، متوجها إليهم بالقول: "من المهم جدا أن تحافظ دولكم على التوافق الموجود بينكم للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، لأن أي تصعيد قد يتطور إلى دورة عنف إقليمية لا يمكن لأحد التنبؤ بالمدى الذي ستبلغه".