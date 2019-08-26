بعد قرار شطبه من «الصيادلة».. «العزبي» يفجر مفاجأة

26 أغسطس 2019 - 08:29 م

علق الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة، على قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، بشطبه من سجلات الصيادلة بالوزارة.





وقال "العزبي" في تصريحات صحفية، إن "إدارة العلاج الحر ليست الجهة المسؤولة للتعامل مع الصيادلة أو شطبهم، لأن هذا الأمر يتعلق بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة، وهي المنوط بها التعامل في هذه الأمور حسبما ينص القانون.. معرفش القرار دا طلع إزاي".







وأوضح أنه تواصل مع وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين بالوزارة بشأن هذا الأمر: "كلمت الوزيرة والوزارة ومفيش حاجة خالص، والعمل مستمر بكافة الصيدليات ولم يتأثر على الإطلاق".





