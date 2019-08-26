قتل أمين شرطة بطريقة بشعة أثناء خروجه من المسجد

26 أغسطس 2019 - 08:13 م

قُتل أمين شرطة بسكين على يد شخص بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة وذلك عقب خروجه من صلاة الظهر بمسجد عمرو بن العاص.

وفوجئ المجني عليه أثناء توجهه إلى خدمته الأمنية بالمجمع أثناء خروجه من المسجد، بالمتهم ينهال عليه بعدة طعنات وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة فور وصوله.

وأشار مصدر أمني وفقًا لصحيفة" الشروق" إلى أن الخدمات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على المتهم قبل هروبه واقتيد إلى قسم شرطة مصر القديمة للوقوف على ملابسات الحادث.

وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول لمعاينة موقع مقتل أمين شرطة على يد مسجل خطر بمحيط مسجد عمرو ابن العاص في مصر القديمة.

وتحفظت النيابة على الكاميرات المحيطة بموقع الحادث لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

ويستمع فريق آخر من النيابة لأقوال شهود العيان ممن تواجدوا بموقع الحادث، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل أمين شرطة بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.