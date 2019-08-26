فشل انتقال مهاجم الترجي إلى مارسيليا الفرنسي

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المصريون

الترجى

مارسيليا

البلايلي

قرر مسئولو أولمبيك مارسيليا الفرنسى، الانسحاب من التفاوض مع الترجي التونسي بشأن التعاقد مع الجزائرى يوسف البلايلي، لاعب الفريق والمنتخب الجزائري.

قالت صحيفة "فرانس فوتبول" إن أندونى زوبيزاريتا، المدير الرياضى لأولمبيك مارسيليا قرر الانسحاب نهائيًا من الصفقة، بسبب مطالب إدارة الترجى المادية المبالغ فيها بعد أن حددوا 3 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن اللاعب الجزائرى دخل دائرة اهتمام إدارة نادى آنجى الفرنسى قبل أن تبلغ المفاوضات طريقا مسدودا بسبب عدم الاتفاق على الشق المالي.


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