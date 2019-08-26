» قوات الاحتلال تواصل البحث عن منفذي عملية "دوليف"

قامت قوات الجيش الإسرائيلي، الإثنين، باقتحام قرى فلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة، للبحث عن مفجري عبوة ناسفة، أدت لمقتل مستوطنة وجرح آخريْن الجمعة.

وذكرت مصادر أن تلك القوات اقتحمت قرية عين قينيا غربي رام الله، وداهمت عددًا من المحال التجارية.

كما قامت بمصادرة تسجيلات كاميرات مراقبة، إضافة لتسجيلات عدد من الكاميرات المثبتة في الشوارع.

وأضاف المصدر أن قوة إسرائيلية داهمت بلدة بيتونيا، غربي المدينة أيضا، واقتحمت مزرعة دواجن فيها، دون معرفة الأسباب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الإثنين، إن أجهزة الأمن، اعتقلت فلسطينيين في الضفة الغربية، يشتبه بتنفيذهم عملية أدت يوم الجمعة إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية، وإصابة إسرائيليين اثنين، وسط الضفة الغربية.

ولم يصدر بيان رسمي عن السلطات الإسرائيلية، بشأن عملية الاعتقال.

وقتلت مستوطنة إسرائيلية الجمعة، وأصيب 2 بجروح ما بين طفيفة وخطيرة، إثر تفجير عبوة ناسفة في مدخل مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية.