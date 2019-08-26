حقيقة تحويل مجدي عبد الغني إلى «الأموال العامة»

أمير سعد
كشف مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، حقيقة ما تردد بشأن إحالته للتحقيق في نيابة الأموال العامة بعد تقديم استقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة.
وكتب عبد الغني، عبر حسابه على تويتر اليوم الإثنين: "تناولت بعض المواقع أخبار مغلوطة عني، وهو الأمر الذي أساء لي".
وأضاف: "طوال سنوات تواجدي بالاتحاد لم أشغل أي منصب مالي، وكنت بعيد تمامًا عن أية نواح مادية أو مالية، وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات".
يذكر أن مجدي عبد الغني تقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الإقصاء المبكر لمنتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية في دور الـ16 للمسابقة على يد جنوب إفريقيا (1-0).
تناولت بعض المواقع أخبار مغلوطة عنى الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالإتحاد لم أشغل أى منصب مالى وكنت بعيد تمامً عن اية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسى عن كل هذه المغالطات .. وهذا للتوضيح— Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) 26 أغسطس 2019
عشاء08:01 م
فجر
04:04
شروق
05:32
ظهر
12:02
عصر
15:38
مغرب
18:31
عشاء
20:01