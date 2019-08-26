» لاحق الفتاة وخدش حيائها.. تأديب كويتي بـ3 آلاف دينار

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غرّمت محكمة الاستئناف بالكويت مواطناً 3 آلاف دينار لإرساله شتائم إلى مواطنة عبر الواتس اب، وألغت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءته.

وتتلخص الواقعة في الدعوى التي أقامتها المحامية الكويتية سكينة المسلم، مؤكدة أن موكلتها أرسل المتهم إليها رسائل تخدش الشرف والاعتبار عبر برنامج الواتس آب، وأنه يلاحقها في كل مكان تذهب إليه ومن ثم يلقي عليها كلمات تخدش السمعة والشرف، وعلى إثر ذلك قدم للمحاكمة إلى أن قضت محكمة أول درجة ببراءته عما أسند إليه.

وطعنت المحامية سكينة المسلم على الحكم، مؤكدة صحة إسناد الواقعة للمتهم وأنه قد اعترف أمام التحقيقات بما أرسله من عبارات محل الاتهام، مشيرة إلى أن حكم محكمة أول درجة أخطأ في تبرئة المتهم رغم ثبوت التهمة بحقه، فقضت المحكمة الاستئنافية بتغريم المتهم مبلغ 3 آلاف دينار عن تلك الواقعة، عملا بنصوص قانون الجرائم الالكترونية.


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