» «قمر» يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي

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أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف تشكيل فريقه لمباراة العربي الكويتي في دور الـ32 من بطولة كأس الملك محمد السادس (البطولة العربية)، والتي ستقام مساء اليوم الإثنين على ستاد سالم الصباح بالكويت.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمد أنور -  محمود رزق - محمود شعبان - السيد سالم

خط الوسط: نور السيد - كريم الديب  - أحمد نبيل مانجا - رزاق  سيسيه

خط الهجوم: خالد قمر - أحمد رفعت

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود الزنفلي، مروان النجار، أيمن غباشي، محمد جدو، أسامة العزب، صبري رحيل، أحمد حجي.


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