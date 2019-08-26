» شكري نجيب ينتقل إلى المقاولون العرب

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انتقل شكري نجيب، مهاجم الإسماعيلي إلى المقاولون العرب، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى نادي المقاولون العرب الاتفاق مع الإسماعيلي على ضم مهاجم الدراويش شكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لينضم اللاعب قبل انطلاق الموسم لكتيبة المدرب عماد النحاس.

يُذكر أن نادي المقاولون العرب سيخوض فترة إعداد في كرواتيا خلال الأيام القادمة، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بعد خوض فترتين سابقتين في الإسكندرية والجبل الأخضر.


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