» دفاع «فتاة العياط»: أمامنا 24 ساعة لجمع الكفالة

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الاغتصاب

فتاة العياط

الكفالة

قالت دينا المقدم، دفاع "أميرة.ا"، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها، فى القضية المعروفة بـ"فتاة العياط"، إنه لا بديل عن دفع الكفالة التي قررتها المحكمة لإخلاء سبيل موكلتها، مضيفة أنه في حال عدم تمكن الأسرة من دفع المبلغ سيستمر الحبس.

وأضافت "المقدم"، في تصريحات صحفي، أنهم تمكنوا من جمع 3 آلاف جنيه، ليتبقى 7 آلاف جنيه على المبلغ الذي قررته المحكمة، مشددة على أنه يجب سداد المبلغ خلال 24 ساعة وإلا سيتم استمرار حبس المتهمة.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة قرر إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات واستمرار حبس صديقي المجنى عليه، وقال والد الأولى بأنه غير مقتدر على دفع المبلغ.

كانت النيابة نسبت للمتهمة تهمة القتل العمد لشاب حاول اغتصابها، كما جددت المحكمة أيضا حبس صديقها وشاب آخر لمدة 15 يوما بتهمة استدراج فتاة، ورفضت المحكمة طلب الاستئناف المقدم من دفاع المجنى عليها، لاستمرار حبس المتهمة بعدما أيدت التحريات أقوال الطفلة وأثبتت أنها قتلت المجني عليه دفاعًا عن شرفها.


وكشفت التحقيقات أنّ الطفلة ضحية وأنّ صديقها وصديقه اتفق مع القتيل على استدراجها واغتصابها في الصحراء بالعياط، إلا أنها تمكنت من الاستيلاء على السكين الذي كان مع القتيل وسددت له 13 طعنة في الرقبة والبطن، وتركته جثة هامدة، واتجهت إلى مركز الشرطة وبحوزتها "سلاح الجريمة"، واعترفت لضباط المباحث بتفاصيل جريمة القتل.

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